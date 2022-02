Neamț: Percheziții la Târgu-Neamț la suspecți de înșelăciune. Trei persoane vor fi audiate Politistii de investigatii criminale din Targu-Neamt au pus in executare, duminica, 2 mandate de perchezitie domiciliara si 4 de perchezitie auto, in cadrul unui dosar penal in care se fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune. “Din cercetari a reiesit ca, in perioada august – septembrie 2021, patru persoane cu varste cuprinse intre 40 si 50 ani ar fi indus in eroare mai multe persoane, pe care le-ar fi determinat sa contracteze credite bancare in nume propriu, sumele de bani fiind insusite de catre persoanele in cauza”, a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, subinspectorul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

