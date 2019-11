Stiri pe aceeasi tema

- ■ in a doua jumatate a lui Brumar, angajatorii au nevoie de numai 659 de noi salariati ■ cam jumatate din personal este necesar in zona resedintei de judet ■ Mediul de afaceri a mai domolit motoarele in a doua jumatate a lui Brumar si daca in vara era si peste 1.000 de locuri de […] Articolul Neamt:…

- ■ meteorologii au emis cod galben de vint si o informare de precipitatii pina pe 14 noiembrie ■ prima atentionare este valabila in zona de vest a judetului ■ Foarte aproape de jumatatea lui Brumar vremea se zburleste un pic iar meteorologii au emis doua avertizari. Prima, cod galben, valabila in jumatatea…

- ■ luna aceasta este un singur curs de calificare, in ocupatia de tinichigiu carosier, unde se pot inscrie 14 doritori ■ Piata cursurilor de reconversie profesionala pentru someri este destul de slaba si numai in citeva luni de la inceput anului au fost ceva mai multe sanse. In luna noiembrie, numai…

- ■ angajatorii din judet ofera la inceput de Brumar aproape 1.000 de posturi vacante ■ cele mai multe oportunitati de angajare sint in zona resedintei de judet ■ Angajatorii din mai toate domeniile de activitate ofera celor in cautarea unui job un numar total de 970 de locuri de munca in tot judetul.…

- ■ mediul de afaceri nu poate acoperi deficitul de personal ■ la final de Brumarel in judet sint libere 1.039 de posturi ■ mai bine de jumatate de job-uri sint in zona resedintei de judet ■ Mediul de afaceri din judetul Neamt nu reuseste sa acopere deficitul de personal si pe final de Brumarel sint […]…

- ■ in ultima decada a lui Brumarel angajatorii nemteni ofera peste 1.000 de locuri de munca vacante ■ marea majoritate a posturilor au fost si la bursa pentru absolventi, dar au ramas neocupate ■ La Bursa locurilor de munca pentru absolventi, ce a avut loc la finele saptaminii trecute, angajatorii nu…

- ■ societatile nemtene cauta 727 de noi salariati ■ circa jumatate din job-urile vacante sint in resedinta de judet si comunele limitrofe ■ Venirea toamnei a adus o reducere a numarului de posturi vacante si daca pe vara au fost perioade si cu cite 1.000 de posturi, acum cei interesati au de ales intre…

- ■ la inceput de Brumarel, in judet se cauta numai 760 de noi salariati ■ cele mai multe angajari ar putea avea loc in Piatra Neamt ■ Brumarel a adus o scadere a cererii de personal, iar la nivel de judet sint libere acum 760 de locuri de munca, dupa ce peste vara au fost […] Articolul Neamt: S-a mai…