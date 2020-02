Stiri pe aceeasi tema

- ■ inspectorii de munca vor avea actiuni de control pe tot parcursul anului ■ campania de prevenire are mai multe obiective si se desfasoara in trei etape ■ Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt anunta ca pe tot parcursul anului vor avea verificari pe santierele din judet. „In perioada februarie –…

- ■ una dintre amenzi, de 1.500 lei, a fost pentru un apel fals la 112 273 de abateri de la normele legale au fost constatate si sanctionate de jandarmii nemteni in luna ianuarie, valoarea amenzilor insumind 60.000 de lei “In cursul lunii ianuarie, jandarmii nemteni au actionat zilnic, la nivelul judetului,…

- ■ in decembrie anului trecut, in judet au avut loc 12 nedorite evenimente de munca ■ ele au fost cauzate de caderea de la inaltime sau de la acelasi nivel, utilizarea necorespunzatoare a echipamentelor de munca, accidente de traseu si de circulatie ■ Sinteza activitatii Inspectoratului Teritorial de…

- ■ procurorii au cerut instantei plasarea in control judiciar al unui inculpat acuzat de atentat la viata ■ actul de clementa a fost respins ■ acuzatul a batut un consatean, punindu-i viata in pericol ■ Procurorii Parchetului de pe linga Tribunalul Neamt au cerut instantei de judecata o masura preventiva…

- Un barbat in virsta de 49 de ani a fost transportat la spital, joi seara, 5 decembrie, dupa ce a fost scos de pompierii nemteni dintr-o locuinta cuprinsa de flacari, in satul Cotu Vames, din comuna Horia. Barbatul, care se intoxicase cu fum, a fost resuscitat de salvatorii nemteni, apoi a fost transportat…

- ■ cererea de personal la nivel de judet a scazut ■ asa se intimpla cam la fiecare sfirsit de an ■ Cererea de personal a intrat la apa pe final de an. Pentru ultima saptamina a lui Brumar, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Neamt anunta ca fiind vacante numai 652 de posturi in […] Articolul…

- ■ verificarile inspectorilor de munca au avut loc in perioada 14 - 18 noiembrie Functionarii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt au efectuat verificari in rindul agentilor economici care au angajati cetateni straini. Actiunea a avut loc in perioada 14 – 18 noiembrie 2019, cind s-a s-a…

- ■ 58,72%, respectiv 119.063 de alegatori nemteni, l-au votat pe Iohannis ■ Dancila a cistigat in 22 de comune ■ Rezultat previzibil in Neamt, in turul II al alegerilor prezidentiale, Klaus Iohannis obtinind 58,72% din voturile exprimate. 119.063 de nemteni l-au votat pe Iohannis, in vreme ce doar 83.694…