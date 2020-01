Stiri pe aceeasi tema

- Primul viscol si prima ninsoare mai consistenta au dus la aparitia primelor probleme in Neamt, duminica, 29 decembrie fiind inregistrate doua accidente rutiere soldate cu sase victime. Din informatiile politistilor, ambele accidente au fost provocate de neadaptarea vitezei la un carosabil acoperit cu…

- 11 victime rezultate in urma a trei accidente rutiere si un tinar injunghiat reprezinta bilantul cazurilor mai deosebite inregistrate de Serviciul de Ambulanta Judetean Neamt, pe parcursul a trei zile, in intervalul 29 noiembrie – 1 decembrie. Cit priveste cazul de agresiune, caruia i-a cazut victima…

- ■ cererea de personal la nivel de judet a scazut ■ asa se intimpla cam la fiecare sfirsit de an ■ Cererea de personal a intrat la apa pe final de an. Pentru ultima saptamina a lui Brumar, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Neamt anunta ca fiind vacante numai 652 de posturi in […] Articolul…

- ■ verificarile inspectorilor de munca au avut loc in perioada 14 - 18 noiembrie Functionarii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt au efectuat verificari in rindul agentilor economici care au angajati cetateni straini. Actiunea a avut loc in perioada 14 – 18 noiembrie 2019, cind s-a s-a…

- ■ peste noapte, am trecut la valori termice negative si a nins ■ doar pe crestele montane sint 3 centimetri de nea, in rest e strat discontinuu ■ la Toaca vintul a batut cu putere si a dus indicele de racire la -23 de grade ■ Iarna din acest sezon a venit mai repede decit […] Articolul Neamt: A venit…

- ■ in octombrie, mai multi patroni au fost amendati cu peste 245.000 de lei ■ cele mai mari sanctiuni au fost pentru munca fara forme legale ■ Functionarii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt au efectuat mai multe verificari in rindul mediului de afaceri, iar pe parcursul lunii trecuite…

- ■ trei persoane au fost retinute ■ anchetatorii au facut perchezitii in penitenciar ■ au fost confiscate zeci de telefoane mobile ■ parte din inculpati sint arestati pentru fapte similare ■ Politistii nemteni au reusit sa dea de urma unor tepari prin metoda „Accidentul“, pentru probarea activitatii…

- Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Tirgu-Neamț au depistat un barbat din Vrancea, pe numele caruia Judecatoria Focsani a emis un mandat de executare a pedepsei inchisorii pentru comiterea infracțiunii de taiere ilegala de arbori. “La data de 30 octombrie, polițiștii din cadrul Postului…