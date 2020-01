Stiri pe aceeasi tema

- ■ o femeie din Margineni a fost siluita si apoi omorita de un vecin ■ cei doi traiau singuri si se mai vizitau ■ in noaptea de 4/5 decembrie consateanul si-a violat vecina ■ se pare ca a fost amenintat ca va fi reclamat si i-a luat viata victimei prin strangulare ■ faptasul a fost […] Articolul Neamt:…

- Un adolescent de 17 ani, din Poienari, a ajuns la spital, pe 9 decembrie, dupa ce a fost accidentat pe o trecere de pietoni, in Roman, de un sofer neatent. “Din primele cercetari efectuate de polițiști a reieșit ca, in timp ce un barbat de 43 de ani, din Miron Costin conducea un autoturism pe […] Articolul…

- ■ masura preventiva impusa de judecatorii nemteni a fost contestata fara folos de trei ortopezi ■ medicii sint acuzati ca in repetate rinduri au conditionat actul medical de primirea unor sume de bani ■ Trei din cei cinci ortopezi judecati pentru acuze de luare de mita au vrut, dar nu au putut, sa scape…

- ■ unul din inculpati, aflat in executarea unei pedepse de 11 ani de inchisoare, vine din nou la judecata ■ impreuna cu un alt tinar a snopit in bataie un consatean, abandonindu-l in frig ■ tinerii pierdusera un proces cu victima ■ Gheorghe Stefanoaia, din localitatea Raucesti, aflat in executarea unei…

- ■ la inceput de decembrie sint libere numai 555 de job-uri in tot judetul ■ cam jumatate din cererea de personal vine de la angajatori din Piatra Neamt si comunele limitrofe ■ Pe final de an cererea de personal a intrat la apa si daca pe timpul verii in tot judetul erau peste 1.000 de […] Articolul…

- ■ au avut loc intruniri bilaterale intre firme din Republica Moldova si cele din judetul Neamt ■ se doreste crearea de parteneriate pentru participareai in comun la licitatii publice in domeniile de aprovizionare cu apa, canalizare, eficienta energetica la cladiri, transferul de bune practici europene…

- Un tinar de 23 de ani, din Raucesti, cautat la nivel national pentru ca pe numele sau fusese emis un mandat de arestare pentru tilharie, a fost prins recent de politisti. Tinarul este acuzat ca a tilharit un cioban de la o stina din Gircina, caruia, prin violenta, i-a luat telefonul mobil. “La data…

- Doua persoane au decedat in urma accidentului rutier produs vineri, 22 noiembrie, pe E 85 in localitatea Sabaoani. Conform informatiilor oferite de reprezentantii ISU Neamt, cele doua persoane decedate sint soferii autoturismelor implicate in tragicul eveniment rutier, iar o a treia persoana, o femeie,…