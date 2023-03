Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Neamț a trait șocul vieții ei. O simpla vizita la magazin s-a transformat intr-un moment care i-a schimbat viața pentru totdeauna. Femeia a nascut in baia unui magazin alimentar, insa partea mai surprizatoare este ca nici macar nu știa ca este insarcinata.

- O gravida in varsta de 40 ani a nascut in toaleta unui magazin alimentar din Piatra-Neamt, iar la sosirea cadrelor medicale a declarat ca nu stia ca este insarcinata, a informat, vineri, Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Neamt.

- Un copil de un an a ajuns, miercuri, la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) „Sf. Pantelimon” Focsani, cu arsuri pe fata si maini, dupa ce in apropierea lui a explodat un spray care ar fi fost aruncat accidental in foc, a informat Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Vrancea, citat de Agerpres. „Miercuri,…

- O tanara din Maieru, insarcinata in 3 luni, a ajuns joi la spital, dupa ce a fost accidentata de un autoturism condus de un barbat din aceeași localitate. Evenimentul rutier s-a produs pe DN 17D, in Maieru. La locul accidentului au intervenit un echipaj de ambulanța și unul de terapie intensiva mobila,…

- Femeia in varsta de 40 de ani, accidentata in timp ce se afla pe o trecere de pietoni din municipiul Focsani de un autoturism apartinand Ministerului Apararii Nationale (MApN), a fost transferata la Sectia de Neurochirurgie a Spitalului Judetean Galati, a informat Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ)…