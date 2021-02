Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul de 50 de ani a fost reținut pentru 24 de ore sub acuzația de violența in familie, dupa ce pe rețelele de socializare a aparut un filmuleț cu doi copii in varsta de 8 și 11 ani care iși lovesc mama sub privirile acestuia, scrie Ziarul Adevarul. In imaginile postate pe rețelele de socializare…

- Ziarul Unirea Un barbat de 31 de ani, din Sebeș, și-a agresat soția. S-a ales cu dosar penal pentru violența in familie și ordin de protecție provizoriu Un barbat de 31 de ani, din Sebeș, și-a agresat soția. S-a ales cu dosar penal pentru violența in familie și ordin de protecție provizoriu. Polițiștii…

- Polițiștii gorjeni au emis ieri doua ordine de protecție impotriva unor barbați acuzați de violența in familie. Astfel, oamenii legii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Targu Carbunești au fost sesizati prin apelul 112 de catre o femeie, de 46 de ani, din comuna Scoarța cu privire la faptul ca a avut…

- Ieri, 16 decembrie 2020, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de jos au fost sesizați de catre o femeie, de 36 de ani, din localitatea Șard, cu privire la faptul ca atat ea cat și copiii, ar fi fost agresați de catre concubinul ei. In urma aplicarii formularului de evaluare a riscului, fața de…

- Polițiștii din Galda de Jos au emis un ordin de protecție provizoriu fața de un barbat care și-ar fi agresat prietena și pe copiii acesteia. Barbatul s-a ales cu dosar penal pentru violența in familie. Potrivit IPJ Alba, miercuri, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de jos au fost sesizați de…

- La data de 16 decembrie 2020, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de jos au fost sesizați de catre o femeie, de 36 de ani, din localitatea Șard, cu privire la faptul ca atat ea cat și copiii, ar fi fost agresați de catre concubinul ei. Polițiștii din Galda de... Articolul Și-a agresat concubina…

- Doi barbați din Reteag sunt anchetați de polițiști, dupa ce și-au batut propriul frate. Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru violența in familie. In seara de 25 noiembrie, in urma intervenției la un eveniment sesizat prin apel 112, polițiștii au intocmit un dosar penal pentru savarșirea infracțiunii…