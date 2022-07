Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au anunțat marți, in primul bilanț COVID zilnic dupa o luna de raportari saptamanale, 4.044 de noi infectari cu COVID in ultimele 24 de ore – un numar de infectari dublu fața de media zilnica de saptamana trecuta. La ora 13.00, Ministerul Sanatații va comunica noul bilanț COVID zilnic,…

- Așa cum am anunțat ieri (detalii aici ), autoritațile se pregatesc de un nou val Covid și trec la raportarea zilnica a cazurilor de infectari de astazi, 12 iulie. Situația in Neamț arata ca „in ultima saptamana 112 persoane au fost confirmate cu COVID-19, din care 12 copii și au fost raportate 2 decese.…

- Romania a avut o medie de peste 2.100 de cazuri zilnice in ultimele șapte zile, a anunțat ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, care a prezentat luni, 11 iulie, bilanțul saptamanal. Numarul infectarilor este aproape dublu fața de cel inregistrat in saptamana anterioara cand fusesera confirmate 7.726…

- ALBA: Crește numarul cazurilor de COVID. 31 inregistrate in județ, in ultima zi. Situația infectarilor pe localitați, 10 iulie Au fost inregistrate 31 cazuri COVID noi, in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP) duminica, 10 iulie. In județ…

- Ministrul Sanatații transmite ca, in ultima saptamana, s-a dublat numarul cazurilor de Covid-19 și ca este posibil sa ajungem la 10.000 de cazuri zilnic. Situația in ultima saptamana la nivel național: 7. 726 de cazuri, din care 1.307 sunt pacienti reinfectați. Cu o saptamana in urma erau confirmate…

- Numarul noilor cazuri de Covid raportat marți de MS este dublu fața de cel de luni, potrivit raportarii Ministerului Sanatații. Autoritațile anunța ca cinci pacienți confirmați cu noul coronavirus au decedat in ultimele 24 de ore. „In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 491 cazuri noi de persoane…

- ALBA: 9 cazuri COVID raportate in ultimele 24 de ore. Situația infectarilor in localitațile din județ, 3 mai Au fost inregistrate 9 cazuri COVID in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP) marți, 3 mai. Comparativ, luni erau raportate 5 cazuri,…

- ALBA: Șapte cazuri COVID inregistrate in ultimele 24 de ore. Situația infectarilor in localitațile din județ, 24 aprilie Au fost inregistrate 7 cazuri COVID in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP) duminica, 24 aprilie. Comparativ, sambata…