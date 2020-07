Mai multe institutii cu atributii de control au descins in Bicaz si comunele limitrofe, la finele saptaminii trecute, in cadrul unei actiuni care a durat doua zile si avut drept scop combaterea braconajului piscicol. Primele verificari au avut loc pe 10 iulie 2020 cind politisti din cadrul Serviciului de Ordine Publica impreuna cu cei din […] Articolul Neamt: Misiuni de combatere a braconajului piscicol apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman .