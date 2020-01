Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, 12.01.2020 – Barbatul care și-a ucis soția la Spitalul de Urgența din Piatra Neamț, a primit un mandat de arestare pentru 30 de zile. Anchetatorii merg pe ipoteza unui omor planificat. Camerele de supraveghere de la spital l-au surprins pe barbat chiar inainte de atac. La randul lor, reprezentantii…

- Directoarea de ingrijiri a Spitalului Judetean de Urgenta Piatra-Neamt, asistenta Anca Patriche, a fost injunghiata mortal, vineri dupa-amiaza, in incinta unitatii sanitare, de catre sotul acesteia, au declarat, pentru AGERPRES, surse apropiate anchetei. Potrivit surselor mentionate, crima s-a produs…

- Devenita, prin concurs pe 8 ianuarie directoare de ingrijiri la Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț, Anca Daniela Patriche a fost omorata astazi, 10 ianuarie, in cabinetul ei de asistenta șefa din secția de chirurgie, unde lucra. Soțul ei, cu care se afla in divorț, și se pare ca traia separat…

- Directoarea de ingrijiri medicale a Spitalului Judetean de Urgenta Neamt a fost omorita de sotul ei, cu care se afla in divort, sustin surse neoficiale. Barbatul ar fi injunghiat-o de mai multe ori, una dintre lovituri fiind in git. Aceleasi surse afirma ca autorul crimei a fost retinut imediat dupa…

- Ceea ce mai multa lume banuia de mai mult timp, ca managerul Codruț Munteanu nu va mai reveni la conducerea spitalului s-a confirmat. Ionel Arsene anunța pe pagina sa de socializare ca s-a ajuns la un acord de incetare a mandatului deoarece Codruț Munteanu are o stare de sanatate precara. Toți cei inițiați…

- Aparatul radiologic 4D achiziționat de Spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț este varful tehnologiei imagistice. In țara mai sunt doar patru astfel de aparate, in marile clinici de ortopedie din București, Cluj, Iași și Sibiu. In lista cu cele 64 de echipamente finanțate de Ministerul Sanatații,…

- sterilizatorul a fost achiziționat cu fonduri de la Consiliul Județean Neamț in cursul zilei de astazi urmeaza sa ajunga computerul tomograf in zilele urmatoare, Spitalul Județean va primi și un sterilizator cu abur zilele trecute a primit un aparat pentru radiografii pelvine și un mijloc de transport…

- Un numar de 181 de pacienti, internati la Spitalul Judetean de Urgenta din Miercurea Ciuc si 18 angajati ai unitatii sanitare, au solicitat sa voteze duminica la alegerile prezidentiale, in spital fiind adusa urna mobila de la cele doua sectii de votare la care este arondat. Referentul de presa al…