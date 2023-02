Neamţ: Incendiu urmat de o explozie la un agent economic de pe platforma Săvineşti Un incendiu urmat de o explozie care a generat extinderea acestuia s-a produs, in noaptea de joi spre vineri, la un agent economic de pe platforma Savinesti, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. La sosirea fortelor de interventie, incendiul se manifesta cu flacara deschisa la o instalatie tehnologica si la doua recipiente metalice in care erau diluanti. ‘In prima faza s-a intervenit cu stingatoarele din dotarea operatorului economic. Imediat s-a produs o explozie, iar incendiul s-a propagat la fatada si acoperisul halei, cu posibilitatea propagarii la intreaga constructie… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

