- In jurul orei 11:50 in urma unui apel la numarul unic de urgența 112 a fost anunțat un incendiu la o gospodarie din comuna Popești. S-a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani. Ajunși la fața locului pompierii militari au localizat…

- Acoperișul unui local din sectorul Buiucani al Capitalei a ars in intregime azi-noaptea. Incendiul a avut loc pe strada Ion Creanga. La fata locului au intervenit opt autospeciale, iar pompierii au luptat cu flacarile mai bine de o ora.

- Elevii din Școala 124, care a ars in incendiul din noaptea de duminica spre luni, vor invața de marți in alte unitați. Astfel, elevii din clasa pregatitoare vor invața in Gradinița 35, elevii din clasele I-IV vor merge la Școala 125, iar cei din clasele V-VIII vor invața la Școala 143, a explicat…

- Acoperișul unei vile a fost mistuit de flacari, in urma unui incendiu izbucnit in seara zilei de joi, 17 mai. S-a intamplat in... The post Imagini teribile: Casa in flacari! De la ce a pornit incendiul appeared first on Renasterea banateana .

- Panica la Spitalul Județean de Urgența Neamț. O lauza, echipajul medical care o insoțea și o liftiera au ramas blocați, marți, timp de aproximativ un sfert de ora, intr-unul din lifturile unitații spitalicești nemțene, in timp ce femeia era dusa la maternitate dupa ce nascuse acasa. Pentru scoaterea…

- Acoperisul unei fabrici de radiatoare din localitatea bistriteana Prundu Bargaului, in care lucreaza peste o mie de angajati, a fost afectat, vineri, de un incendiu pe o suprafata de aproximativ 100 metri patrati, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud,…

- Acoperisul unui depozit de fan fost facut scrum dupa ce a fost cuprins de flacari. Incendiul s-a produs in aceasta dimineata in satul Parjolteni, raionul Calarasi. Potrivit pompierilor, vapaia a afectat peste 30 metri patrati din acoperis.

- Acoperisul unui institut al Academiei de Stiinte, din cartierul Telecentru, a fost cuprins de flacari. Imagini de la incendiul de proportii au fost filmate cu drona.Toti oamenii care se aflau in cladire, in momentul izbucnirii focului, au fost evacuati.