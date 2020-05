Stiri pe aceeasi tema

- Doua focare de Covid-19 au fost confirmate la doua centre rezidentiale pentru copii si tineri cu probleme psihice de la Piatra-Neamt si Pastraveni, 59 de angajati si asistati fiind depistati pana acum cu noul coronavirus. Directorul DSP Neamt, Radu Firastrau, a declarat, pentru Agerpres, ca la cele…

- Prefectura Olt a anuntat ca s-a primit rezultatul celor 112 probe pentru testarea COVID-19 in cazul beneficiarilor și salariaților din cele doua centre rezidențiale ale Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Olt. Rezultatul probelor prelevate in perioada 2 – 3 mai este…

- Numarul persoanelor infectate cu COVID-19 de la Caminul pentru persoane varstnice din Radauți a crescut. Directorul Direcției de Asistența Sociala a Consiliului Local Radauți, Marinela Mironescu, a declarat ca duminica, 3 mai, i-au fost comunicate de Direcția de Sanatate Publica rezultatele ...

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Iasi deruleaza o ancheta epidemiologica la unul dintre centrele Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Iasi dupa ce testul unui copil de 9 ani a iesit pozitiv pentru noul tip de coronavirus.

- Un nou focar de coronavirus a fost depistat la un centru de recuperare neuropshiatrica din județul Suceava, unde au fost infectați peste 100 de pacienți și angajați. La inceputul saptamanii, au fost confirmați cu COVID-19 peste 300 de persoane de la un alt centru de recuperare psihiatrica din același…

- Un numar de 29 de persoane, angajati si beneficiari ai Centrului Rezidential pentru Persoane Varstnice (CRPV) Odobesti al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vrancea, au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus, au informat sambata reprezentantii Directiei de Sanatate Publica…

- Doi copii, in varsta de 2 si 12 ani, au fost adusi sambata seara la un centru de plasament al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, ei fiind testati negativ pentru COVID-19, in conditiile in care parintii si alti doi frati ai lor au fost testati pozitiv si…

