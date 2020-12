Stiri pe aceeasi tema

- Drumul judetean 205R a fost inchis circulatiei rutiere pentru lucrari de modernizare la trecerea la nivel cu cale ferata de la intrarea in localitatea Slobozia Ciorasti, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘Avand in vedere lucrarile de modernizare de la trecerea la nivel…

- Politistii vranceni au intrerupt o petrecere privata la care participau 11 persoane organizata de administratorul unei pensiuni din Tulnici, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea."La data de 9 noiembrie, politistii din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Tulnici s-au…

- Politistii vasluieni au efectuat 22 de perchezitii domiciliare pe raza localitatilor Bacesti, Dumesti si Vinderei, la persoane banuite de delapidare, taiere si sustragere fara drept de arbori din fondul forestier national, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, potrivit…

- O femeie este cercetata penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor dupa ce, sambata, a plecat din spital impreuna cu fiul ei in varsta de 2 luni, desi i se comunicase ca ambii sunt infectati cu COVID-19, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta. "In cursul zilei de…

- Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș transmite: ”In urma apariției in spațiul public a unor imagini ce ilustreaza trei minori care lovesc mai mulți caini legați cu sfori, ce tracteaza bucați de material lemnos, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Hartiești s-au sesizat din oficiu,…

- Un tanar de 18 ani, care ar fi violat si talharit o femeie de 80 de ani din Paunesti, a fost arestat pentru 30 de zile, a informat vineri Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea."Politistii din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Adjud au retinut un tanar de 18 ani, cercetat sub aspectul…

- In cursul zilei de 8 octombrie a.c., polițiștii Biroului Județean de Poliție Transporturi Sibiu au depistat in zona stației CFR Sibiu o tanara in varsta de 20 de ani, din municipiul Sibiu, pe numele careia, la data de 24.09.2020, instanța a emis un mandat de arestare preventiva.

- Este vorba despre doi barbați și o femeie care și-au pierdut viața in localitatea Cernat. Unul dintre șoferi a intrat pe contrasens și s-a izbit violent de o alta mașina care circula regulamentar. Alți doi oameni au fost grav raniti și au fost transportați in stare critica la spital.…