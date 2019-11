Neamţ: Femeie transportată la spital cu atac de panică, după ce i-a luat foc locuinţa O femeie de 83 ani a fost transportata la spital cu atac de panica, dupa ce casa in care locuieste a fost cuprinsa de un incendiu in noaptea de marti spre miercuri. Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Irina Popa, a declarat ca incendiul a izbucnit in jurul orei 3,00 iar la fata locului s-au deplasat pompierii de la Detasamentul Piatra-Neamt. ‘Pompierii au intervenit pentru localizarea si lichidarea incendiului care se manifesta la podul casei. In urma incendiului au ars aproximativ 50 metri patrati din acoperisul casei si s-au deteriorat 14 metri patrati din acoperis si 48 metri patrati din planseul… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

