O femeie in varsta de 41 ani, din Iasi, a fost arestata preventiv dupa ce a facut presiuni asupra unui martor dintr-un dosar penal, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. Initial, inculpata i-a promis persoanei vatamate ca o va ajuta financiar pentru a-si creste copilul, dupa care a amenintat-o ca va fi agresata fizic daca nu revine asupra declaratiilor. ‘Prin corupere, dar si prin intimidari, in perioada mai – octombrie, persoana in cauza ar fi determinat-o pe persoana vatamata sa isi retracteze declaratiile date in calitate de persoana vatamata intr-un dosar penal…