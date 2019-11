Stiri pe aceeasi tema

- ■ maxima saptaminii viitoare ajunge la 20 de grade ■ valorile termice nocturne salta pina la 10 grade ■ nu sint anuntate precipitatii ■ Brumar a debutat cu inghet la sol ■ Dupa ce la final de octombrie si inceput de noiembrie a fost frig si ceva precipitatii care la munte s-au transformat in ninsoare,…

- ■ in ultima decada a lui Brumarel angajatorii nemteni ofera peste 1.000 de locuri de munca vacante ■ marea majoritate a posturilor au fost si la bursa pentru absolventi, dar au ramas neocupate ■ La Bursa locurilor de munca pentru absolventi, ce a avut loc la finele saptaminii trecute, angajatorii nu…

- ■ luna trecuta au fost depistati noua „negri“, cinci patroni fiind amendati cu 180.000 de lei ■ au mai fost descoperite si alte abateri ■ in total, sanctiunile au depasit 200.000 de lei ■ Chiar daca munca fara forme legale este taxata cu amenzi usturatoare si fiecare „negru“ il costa pe patronul in…

- ■ au fost depistate mai multe nereguli la treisprezece societati nemtene cu acest profil de activitate verificate la finalul lunii trecute ■ sanctiunile aplicate au constat doar in avertismente ■ Functionarii din cadrul ITM Neamt au luat in vizor firmele de paza si au efectuat verificari in ceea ce…

- ■ la nivel de judet sint vacante 858 de locuri de munca in cele mai diverse domenii de activitate ■ circa jumatatea din job-uri sint in resedinta de judet si comunele limitrofe ■ Numarul de locuri de munca vacante din judet s-a mai imputinat, nu mai sint peste 1.000, insa tot se mai gaseste de […] Articolul…

- ■ luna trecuta, functionarii de la ITM au aplicat sanctiuni care au depasit 400.000 lei ■ cele mai multe au fost pentru munca fara forme legale ■ ■ Inspectorii de munca nemteni au taiat in carne vie si luna trecuta au aplicat afaceristilor pe care i-au prins pe picior gresit amenzi care au depasit 400.000…

- ■ pina la jumatatea lui septembrie mediul de afaceri recruteaza 1.002 noi salariati ■ mai bine de jumatatea din cererea de personal vine de la angajatori din zona Piatra Neamt ■ Lipsa de personal in judet este mai acuta ca niciodata, afaceristii dorind sa recruteze un numar record de personal. Sint…

- ■ la inceput de septembrie angajatorii scot pe piata muncii un numar de 959 de slujbe ■ este de lucru in mai toate domeniile de activitate ■ cele mai multe recrutari de personal se fac in Roman si Piatra Neamt ■ Angajatorii nemteni au in continuare o acut lipsa de personal iar la inceput de […] Articolul…