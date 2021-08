Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii montani din Neamt au intervenit, in noaptea de marti spre miercuri, pentru ajutorarea a doua persoane aflate in dificultate, care au fost transportate in siguranta de pe munte, potrivit Agerpres. Potrivit sefului Salvamont Neamt, Raul Papalicef, marti seara, in urma unui apel la numarul…

- Salvamontistii din Prahova au participat, in acest sfarsit de saptamana, la sapte actiuni de recuperare a unor turisti care fie s-au ratacit pe munte, fie s-au ranit in timp ce se aflau pe traseele de altitudine, cauzele accidentelor fiind neatentia, oboseala sau echipamentul neadecvat, arata News.ro.…

- Salvatorii actioneaza intre Costinesti si Tuzla.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in judetul Constanta, intre Costinesti si Tuzla.Din primele informatii este vorba despre doua persoane aflate intr o barca in larg, care cer ajutor.Interventia…

- Pompierii și echipaje medicale au intervenit de urgența, vineri dupa-amiaza, in apropierea Capitalei, mai exact in Popești Leordeni, unde s-a produs un incendiu cu degajare de fum. Mai multe persoane au ajuns de urgența in grija salvatorilor. Din primele informații, incendiul a afectat o hala de reciclare…

- Noile masuri de relaxare au fost anunțate in contextul imbunatațirii situației epidemiologice, avansului campaniei de vaccinare și valului de caldura, care face dificila purtarea protectiei faciale.Mastile sanitare raman obligatorii in spatiile inchise si in exterior, in cazul in care exista aglomeratii,…

- Noile masuri de relaxare au fost anunțate in contextul imbunatațirii situației epidemiologice, avansului campaniei de vaccinare și valului de caldura, care face dificila purtarea protectiei faciale.Mastile sanitare raman obligatorii in spatiile inchise si in exterior, in cazul in care exista aglomeratii,…

- Politia din New York a arestat 23 de persoane, in parcul Washington Square din Manhattan, in contextul nerespectarii interdictiei de circulatie pe timpul noptii in zona, potrivit abcnews.go.com. The NYPD has now moved into the village for no clear reason. pic.twitter.com/7m1aEYfJsU — Read Parable of…

- Judecatorii ieșeni au luat o hotarare in ceea ce il privește pe Codrin Constantin Nicoara. Magistrații din cadrul Judecatoriei Iași au decis ca procesul penal care il privește pe soțul mezzosopranei poate incepe. Acesta este acuzat de lasare fara ajutor a unei persoane aflate in dificultate. Procesul…