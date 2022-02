Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi frati care s au jucat pe gheata si au cazut in raul Bistrita au fost declarati decedati, dupa mai multe ore in care cadrele medicale au incercat sa i readuca la viata.Totul a avut loc vineri, 5 februarie, cand la ora 14:40, pompierii au fost solicitati sa intervina in comuna Borca, dupa ce doi…

- Patru copii au cazut in ultimele doua zile in apa raului Bistrița și au ajuns in stare grava la spital, dupa ce s-au jucat pe gheața, iar aceasta s-a spart sub ei. In acest sens, Ministerul de Interne a facut, sambata, un apel ”catre toți parinții, bunicii, aduții” sa-i supravegheze pe cei mici pentru…