Neamț: Doi copii au decedat după ce au căzut în râul Bistrița Doi copii care au cazut, sambata, in raul Bistrita, in comuna Borca, au murit duminica la Unitatea de Primiri Urgente Piatra-Neamt, a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, subinspectorul Ramona Ciofu. “Aseara, la 22,30, personalul medical de la UPU Piatra-Neamt inca aplica manevre de resuscitare, temperatura corpului ajunsese undeva la 27 de grade si luptau pentru viata. Dimineata am fost informati ca a fost declarat decesul celor doi copii”, a precizat purtatorul de cuvant al IPJ Neamt. Decesul s-a produs in jurul orei 04,00, potrivit unor surse medicale. Baietelul in varsta de 7 ani si… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

