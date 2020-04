Vicepresedintele USR, deputatul Iulian Bulai, a solicitat, joi, conducerii Ministerului Educatiei si Cercetarii (MEC), dar si primariilor, sa puna la dispozitia elevilor care provin din familii sarace, in custodie, echipamentele necesare desfasurarii cursurilor scolare online. Iulian Bulai sustine ca astfel nu se va crea un decalaj si mai mare intre copiii care au dispozitivele necesare si cei care nu isi permit achizitionarea unui laptop sau a unei tablete. "In loc sa puneti parintii sa aleaga intre a se transforma in infractori ca sa faca rost de echipamente si a fi oricum tratati de Stat drept…