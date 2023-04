Neamț, depre România: „Nu vă suportam, dar acum vă visez” Dupa 23 de ani, un tanar din Germania a decis sa-i mai acorde Romaniei o șansa și sa o viziteze din nou. De data aceasta, turistul a ramas placut surprins și susține ca va recomanda aceasta destinație de fiecare data cand va avea ocazia. „La inceput, prin anii 90-2000 aveam cu totul alta impresie. Prin 1997 niște tipi din Estul Europei, nici nu știu exact ce nații erau, au furat-o pe bunica mea. Bine, trebuie sa recunosc ca pe atunci nu aveam o impresie prea buna despre estici in general, dar romanii și ungurii imi erau cumva cei mai antipatici”, a spus acesta. Tanarul susține ca prima sa experiența… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

