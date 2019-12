Stiri pe aceeasi tema

- ■ compania ApaServ a anuntat prelungirea programului de furnizare a apei cu presiune scazuta ■ sint vizate orasele Tirgu Neamt si Roman ■ la fel vor sta lucrurile in comunele Vinatori Neamt, Agapia si Baltatesti, tot din caza scaderii nivelului hidrostatic din puturi ■ Compania ApaServ a anuntat faptul…

- ■ Cristian Chilat a cerut instantei revizuirea cauzei in care a fost condamnat la 19 ani de inchisoare ■ prima infatisare are loc la jumatatea lunii viitoare ■ Cristian Chilat, zis Falau, cel care l-a impuscat mortal pe Gheorghe Mararu intr-un local public, pe 14 noiembrie 2010, vine „acasa“. La 9 ani…

- ■ la Piatra Neamt se vor desfasura in acest week-end intrecerile competitiei Romanian International Youth Cup ■ timp de trei zile, incepind de vineri, vor concura 140 de sportivi, la categoriile de virsta U9, U11, U13 si U15 ■ participantii sint din Romania, Anglia, Republica Moldova si Ucraina ■ Sala…

- ■ stratul de nea s-a depus doar pe crestele masivului ■ luni la ora 10 in judet erau temperaturi intre -4 si 6 grade Celsius ■ meteorologii anunta temperaturi in crestere, peste media perioadei ■ Toamna si-a intrat in drepturi rapid, iar in citeva zile s-a racit dramatic, ploile completind aspectul…

- ■ Bradu Borca s-a impus cu 7-1 in deplasare in fata campioanei ultimei editii a Ligii 5, Bravo Bodesti ■ in seria B, Unirea Trifesti si Siretul Doljesti au bifat prima victorie a sezonului ■ in aceasta grupa doua echipe din aceeasi comuna sint la extreme: Cordunul e lider, Pildesti e codasa ■ o singura…

- ■ George Lazar le cere demisia presedintelui CJ si directorului Apaserv ■ “sper ca este vorba doar de incompetenta si nu de o incercare disperata de a irita populatia orasului, in mod josnic, impotriva conducerii primariei”, afirma fostul prefect ■ Fostul prefect de Neamt George Lazar solicita demisia…

- Trei persoane care au suferit arsuri au fost transportate la spital de salvatorii de la Serviciul de Ambulanta Judetean Neamt, duminica, 29 septembrie. Primul caz a fost inregistrat in jurul orei 16.30, la Chilii. Conform informatiilor oferite de angajatii SAJ Neamt, au fost transportati la spital un…

- Un tinar de 21 de ani, din Piatra Neamț, pe numele caruia era emis un mandat de arestare preventiva pentru furt, a fost depistat recent de polițiștii nemțeni. “La data de 26 septembrie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Neamț au depistat un tinar de 21 de ani, cautat la nivel…