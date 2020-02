Stiri pe aceeasi tema

- ■ desi a trecut de interviu dupa contestatie, Vlad Angheluta nu a fost recomandat pentru postul de director ■ decizia a fost luata de consiliul de administratie ■ de ce a pierdut Angheluta sprijinul politic? ■ Sefia Apa Serv, compania care intrerupe apa chiar mai des decit o scumpeste, e de ceva timp…

- ■ pe 3 ianuarie 2020, un satean din Ion Creanga si-a atacat nevasta cu un cutit ■ i-a provocat leziuni care au necesitat pentru vindecare 18 - 20 de zile de ingrijiri medicale ■ Procurorii din cadrul Parchetului de pe linga Tribunalul Neamt au finalizat urmarirea penala si au trimis pe masa judecatorilor…

- ■ masurile au fost dispuse in cadrul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta ■ SGA trebuie sa execute lucrari pentru suplimentarea debitului pe canalul dinspre malul sting al Moldovei ■ Apa Serv trebuie sa deznisipeze puturile ■ mai are in sarcina executarea unui studiu pentru realizarea unui…

- Un tinar de 26 de ani, din Margineni, a fost prins de politisti conducind un autoturism desi bause si nici nu avea permis de conducere. “Polițiștii Sectiei de Politie Rurala Savinesti au depistat in trafic un tinar de 26 de ani, din Margineni, in timp ce conducea un autoturism pe o strada din aceeași…

- Patru persoane, dintre care doi copii, au ajuns la spital duminica dimineata, 29 decembrie, dupa ce o masina a intrat intr-un stilp de beton la Humulestii Noi. “In jurul orei 8.20 pompierii de la Detașamentul Targu Neamț au fost solicitați sa intervina la un accident rutier. Pompierii s-au deplasat…

- Un camion s-a rasturnat intr-un sant de pe marginea soselei, vineri dimineata, 27 decembrie, in localitatea Hociungi. Nu au fost inregistrate victime. “In localitatea Hociungi din comuna Moldoveni a avut loc un accident rutier, in urma caruia un camion s-a rasturnat. Pompierii de la Detașamentul Roman…

- Codrut Munteanu, managerul Spitalului Județean de Urgența Piatra Neamț, a demisionat, miercuri, 18 decembrie. Demisia nu a fost anuntata de dumnealui, asa cum ar fi fost normal si civilizat, sau macar de un purtator de cuvint al spitalului, daca o fi fiind vreunul. Demisia, numita pompos “incetarea…

- Premierul Maltei, Joseph Muscat, ar trebui sa demisioneze imediat pentru a se evita riscul de amestec politic in investigatia asupra uciderii jurnalistei Daphne Caruana Galizia, le-a transmis joi Parlamentul European liderilor din UE reuniti pentru un summit la Bruxelles, potrivit Reuters, citata de…