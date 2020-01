Stiri pe aceeasi tema

- ■ masurile au fost dispuse in cadrul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta ■ SGA trebuie sa execute lucrari pentru suplimentarea debitului pe canalul dinspre malul sting al Moldovei ■ Apa Serv trebuie sa deznisipeze puturile ■ mai are in sarcina executarea unui studiu pentru realizarea unui…

- Prefectul judetului Neamt, George Lazar, a organizat, pe 15 ianuarie, o intilnire cu primarii, viceprimarii si secretarii comunelor Horia, Trifesti si Gidinti. La sedinta a participat si directorul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobilara Neamt, Simion Stincel. Problemele legate de fond funciar…

- Un tinar de 25 de ani a fost retinut de politisti, fiind acuzat de furt, dupa ce i-a sustras din buzunar telefonul unui batrin. “La data de 13 ianuarie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați de catre un barbat de 69 de ani, din Roman, cu privire la faptul ca un tinar […]…

- ■ sedinta a fost organizata de prefectul de Neamt ■ termenul de solutionare a recursului este pe 19 februarie ■ Prefectul judetului Neamt, George Lazar, a organizat o intilnire in cursul zilei de 13 ianuarie cu reprezentantii Primariei comunei Bicaz Chei, ai Consiliului judetean Neamt, reprezentanti…

- In sala de sedinte a Inspectoratului Scolar Judetean Neamt luni, 6 ianuarie, la ora 15.30 a avut loc ceremonia de numire in functia de inspector general a profesorului Mihai Obreja, fost director al Colegiului National Petru Rares si consilier local PNL. La ceremonie a participat si prefectul George…

- ■ ex-directorul ApaServ, Vasile Dumitrache, sustine ca aceasta problema se datoreaza exploatarii irationale a balastrului din albia Moldovei ■ fostul primar, Laurentiu Leoreanu, spune ca ex-directorul nu are dreptate, la mijloc fiind unele frustari ■ vina ar apartine lui "Doamne Doamne", care n-a mai…

- Daniela Soroceanu a transmis, recent, un mesaj dupa aparitia informatiei ca noul prefect al judetului Neamt va fi George Lazar, dupa decizia luata marti seara de Guvernul Orban. “A fost, de departe, cea mai mare onoare a vieții mele sa fiu in slujba oamenilor, ca prefect al județului Neamț. Munca mea…

- ■ desi toata lumea se astepta ca Daniela Soroceanu si multi prefecti sa fie inlocuiti in sedinta de Guvern din 5 decembrie, lucrul acesta nu s-a intimplat ■ surse liberale declara ca prefectii vor fi schimbati, in proxima sedinta, marti, 9 decembrie ■ la Neamt ramine in carti George Lazar, a carui numire…