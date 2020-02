Stiri pe aceeasi tema

- 17 persoane sunt in carantina in Romania, dupa ce s-au aflat in zone unde sunt numeroase cazuri de infectare cu coronavirus, iar alti aproximativ o mie de oameni sunt izolati la domiciliu, au anuntat, luni seara, autoritatile. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a spus ca, in Neamt, doua persoane venite…

- Noua persoane din judetul Vrancea, care s-au intors recent din Italia, din zone in care s-au inregistrat cazuri de imbolnaviri cu coronavirus, au fost puse in carantina, preventiv, la domiciliu, potrivit reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica (DSP) Vrancea. ‘Niciuna din cele noua persoane care…

- Cinci bistriteni reveniti, duminica seara, dintr-o excursie in Italia si un cetatean italian, sosit la Bistrita in urma cu 12 zile, sunt izolati la domiciliu, ca urmare a masurilor luate de autoritati pentru a preveni raspandirea infectiilor cu noul tip de coronavirus, potrivit datelor comunicate, luni,…

- In Galati sunt in acest moment trei persoane in carantina, dupa ce tocmai ce au sosit din Italia cu un microbuz unde se afla o buzoianca de se pare ca a intrat in contact cu un bolnav de coronavirus. Alte 17 persoane, revenite din China au iesit din carantina recent.

- Epidemia de coronavirus ia amploare in Italia unde numarul infectarilor a depasit 130. S-au inregistrat si doua decese. Autoritatile au luat masuri imediate: 12 localitati din provinciile Lombardia si Veneto sunt in carantina.

- Patru persoane venite din China au fost plasate in carantina la domiciliu, a anuntat, luni, Directia de Sanatate Publica (DSP) Galati. Potrivit sursei citate, este vorba despre patru cetateni romani, care insa nu prezinta semne clinice ale infectiei cu coronavirus. In afara celor patru, in judetul Galati…

- Un numar de 13 persoane, dintre care cinci cetateni chinezi si opt romani, veniti in Galati, din China, sunt tinuti in carantina la domiciliu, informeaza, joi, Directia de Sanatate Publica(DSP)...