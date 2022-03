Neamţ: Copiii dintr-un centru de plasament au oferit mucenici copiilor ucraineni cazaţi într-un internat Copiii aflati in plasament in cadrul Complexului de Servicii ‘Elena Doamna’ au oferit, miercuri, mucenici copiilor ucraineni cazati in internatul unui liceu din Piatra-Neamt. Copiii au facut mucenicii impreuna cu instructorii si au pregatit pachete pentru refugiatii ucraineni in speranta ca astfel le vor face sederea departe de casa mai usor de suportat. ‘Gestul s-a dorit a fi unul incarcat de empatie si dublat de simbolistica profunda a ortodoxiei, dar s-a dorit a fi si un simbol al sacrificiului facut de cei 40 de mucenici din Sevastia, similar cu sacrificiul copiilor din Ucraina ce au fost… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

