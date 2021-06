Cei 7 suspecti de trafic de droguri de risc si mare risc, retinuti marti in urma perchezitiilor efectuate in judetele din zona de nord a Moldovei, au fost arestati preventiv pentru 30 de zile, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, agentul Georgiana Mosu.



"Magistratii Tribunalului Neamt au dispus masura arestului preventiv pentru 30 de zile, fata de cele 7 persoane retinute", a precizat purtatorul de cuvant al IPJ Neamt.



Suspectii au fost retinuti de procurorii DIICOT in urma a 16 perchezitii, efectuate luni in judetele Neamt, Suceava, Bacau si Iasi.

…