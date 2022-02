Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de 5 ani si mama acestuia, in varsta de 31 ani, au fost raniti in urma unui accident rutier produs in orasul Roznov din judetul Neamt, potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, Ramona Ciofu, a declarat, miercuri, ca victimele se aflau intr-un autoturism care…

- Un barbat in varsta de 49 ani, din localitatea Poienari, a fost injunghiat in burta de un alt barbat, in varsta de 30 ani, din Gadinti, a informat, luni, purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, Ramona Ciofu. Ea a adaugat ca agresiunea s-a produs in urma unei sicanari in trafic. ‘Din cercetarile efectuate…

- Un barbat in varsta de 60 ani a fost ranit, vineri seara, dupa ce o butelie a explodat in garsoniera sa din orasul Bicaz. Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Irina Popa, a declarat, sambata, ca in urma exploziei au luat foc mai multe articole de imbracaminte."Ajunsi la locul solicitarii,…

- Un barbat a fost retinut pentru 24 ore de politisti dupa ce a furat cadourile stranse de maicile de la Manastirea Petru Voda pentru copiii nevoiasi, potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, Ramona Ciofu, a declarat, joi, ca politistii au efectuat o perchezitie la domiciliul suspectului,…

- Un barbat in varsta de 48 ani care conducea un moped pe drumul judetean DJ 156 A, in orasul Roznov, a fost accidentat mortal, joi seara, de un ansamblu de vehicule condus de un barbat de 42 ani, din Buzau. Potrivit primelor informatii, accidentul s-ar fi produs dupa ce conducatorul mopedului care…