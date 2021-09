Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrul transat al unui urs a fost gasit de un localnic, depozitat in mai multi saci sub un pod din localitatea Tarcau, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, agentul Georgiana Puscasu. "La data de 4 septembrie a.c., in jurul orei 16,00, politistii Serviciului Arme, Explozivi…

- Politistii nemteni incearca sa dea de urma unor braconieri care au impuscat un urs in comuna Tarcau. Resturile animalului au fost gasite, pe 4 septembrie, sub un pod ce traverseaza un parau din localitate. “La data de 4 septembrie a.c., in jurul orei 16.00, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și…

- ,,La fata locului s-au deplasat, de urgenta, politisti din cadrul sectiei, care au identificat persoana. Aceasta le-a relatat faptul ca barbatul cu care o relatie de concubinaj o ameninta si o agreseaza, precum si faptul ca acesta detine mai multe arme. A fost solicitat si sprijinul Serviciului Arme,…

- O femeie din București a reclamat faptul ca este amenințata de concubin. La locuința acestuia au fost gasite numeroase arme, anunța Mediafax. Incidentul a avut loc vineri. Femeia a sunat la Poliție și a anunțat ca este amenințata și agresata de concubinul sau. De asemenea, ea le-a spus polițiștilor…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au acționat in baza planului național de acțiune ”OWNERS” pentru creșterea gradului de siguranța al cetațeanului și menținerea unui climat optim de ordine și siguranța publica. In ziua de 04 august a.c., polițiștii au depistat…

- La data de 29 iulie 2021, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, impreuna cu polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice și reprezentanți ai Garzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Alba, au efectuat un control, pe raza localitații Șard, la un…

- Nr. 505757 din 6 iulie 2021 BULETIN DE PRESA Arma ridicata de politisti in vederea confiscarii La data de 05 iulie a.c., politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au depistat o arma neletala, supusa autorizarii, asupra unui barbat din comuna Letea Veche. Politistii au…

- Azi dimineața, la ora 06.40, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi șih Substanțe Periculoase au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe raza localitații Repedea, in locul numit „Hecica”, intr-o zona greu accesibila auto, un urs s-a blocat intr-o capcana. La fața locului, intr-o zona muntoasa, pe…