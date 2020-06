Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Piatra Neamt au identificat si retinut patru tineri pietreni cu virste cuprinse intre 18 si 21 de ani, dupa ce s-ar fi agresat fizic reciproc. de fapt doua tinere de 18 ani s-au luat la paruiala intre ele, apoi au intervenit si prietenii lor.…

- Polițiștii au depistat minora disparuta, in virsta de 13 ani, care la data de 12 iunie ar fi parasit voluntar domiciliul din orașul Roznov. “La data de 12 iunie, polițiștii din cadrul Poliției orașului Roznov au fost sesizați de catre o femeie de 49 de ani cu privire la faptul ca fiica sa, de 13 […]…

- Un grup infractional “specializat” in camatarie si santaj a fost calcat de “mascati”, marti, 19 mai, intreaga activitate fiind coordonata de un procuror DIICOT. A fost organizat un flagrant, iar politistii au realizat sase perchezitii la domiciliile persoanelor banuite ca fac parte din gruparea criminala.…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Roman au organizat o actiune de prindere in flagrant delict a unor persoane banuite de comiterea infractiunii de furt calificat. „In urma cercetarilor efectuate in doua dosare penale ce vizeaza infractiuni de furt calificat, politistii de investigatii…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra Neamț au identificat și reținut pentru 24 de ore un barbat din Piatra Neamț, banuit ca ar fi incalcat ordinul de protecție emis de instanța de judecata. “La data de 8 mai a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra Neamț au fost sesizați…

- Politistii il vor retine pentru 24 de ore pe cel care este banuit ca a tilharit o batrina ce se plimba cu nepotul pe o strada din Piatra Neamt. Este vorba despre un tinar de 34 de ani din Gircina. “Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Piatra Neamț au documentat activitatea…

- In cadrul unei actiune organizate de oamenii legii la inceput de mai, pentru prevenirea si combaterea pescuitului ilegal, politistii au constatat patru infractiuni, iar „pescarii“ in culpa au pierdut circa 25 de kilograme de peste, care a fost eliberat. Verificarile au avut loc in perioada 1 – 3 mai…

- ■ politistii rutieri au aplicat 62 de amenzi si au retinut 22 de permise de conducere Peste 60 de sanctiuni contraventionale in valoare de 60.000 de lei au aplicat politistii nemteni in cadrul unei actiuni organizate in scopul impunerii unui climat de disciplina si siguranta rutiera in rindul participantilor…