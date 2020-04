Stiri pe aceeasi tema

- Soferul unei autoutilitare, care a accidentat mortal un barbat de 56de ani, din Tirgu Neamt, si a fugit de la locul accidentului este cautat de politisti. Tragicul eveniment s-a produs pe 10 martie, pe DJ 155 I, in localitatea Topolita. “La data de 10 martie., polițiștii rutieri din cadrul Poliției…

- Politistii au stabilit ca soferul autoturismului care a ajuns intr-un sant de pe marginea DJ 157, joi, 5 martie, era sub influenta alcoolului. “Din primele cercetari efectuate de polițiștii Biroului Rutier Piatra Neamț a reieșit ca, in timp ce un barbat de 50 de ani, din Dumbrava Roșie, conducea un…

- Doua persoane sint cercetate de politistii rutieri sub aspectul comiterii infractiunii de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului dupa ce pe 26 februarie au fost prinse pe picior gresit. Primul, un barbat de 53 de ani, din Tirgu Neamt, a fost tras pe dreapta iar rezultatul la etilotest a fost…

- Polițiștii Biroului Ordine Publica din cadrul Poliției municipiului Piatra Neamț au depistat in trafic, recent, un barbat din Bacau, aflat sub influența substanțelor psihoactive. “La data de 15 februarie, polițiștii din cadrul Biroului Ordine Publica au depistat un barbat de 36 de ani, din Bacau, in…

- Un autoturism a intrat intr-un tren, miercuri noapte, in statia CFR Roman. Conform ISU Neamt, in autoturism se afla doar conducatorul auto, care a fost preluat de un echipaj de la Serviciul Judetean de Ambulanta si transportat la spital. Trenul avea 39 de vagoane, din care opt pline cu metanol, iar…

- Un accident rutier soldat cu patru victime a avut loc, simbata, 25 ianuarie, pe DJ 157, in apropierea localitatii Dochia. Un tinar a pierdut controlul autoturismului pe care il conducea, a intrat pe contrasens si s-a izbit de o autoutilitara. “La data 25 ianuarie, polițiștii Biroului Rutier Piatra Neamț…

- Accidentul rutier produs simbata, 25 ianuarie, la Pipirig si soldat cu trei victime a fost provocat de faptul ca soferul autoturismului a adormit la volan. Aceasta este concluzia cercetarilor efectuate de politistiii nemteni. “Din primele cercetari efectuate de polițiștii rutieri din cadrul Poliției…

- Un tinar in virsta de 22 de ani, din Pincesti, are de dat explicatii oamenilor legii dupa ce a fost prins ca a condus sub influenta bauturilor alcoolice, ajungind intr-un final cu masina intr-un sant. „La data de 19 ianuarie, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Sabaoani au constatat faptul…