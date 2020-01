O femeie in varsta de 87 ani a fost gasita decedata intr-o locuinta sociala din municipiul Roman, care a fost distrusa de un incendiu in noaptea de luni spre marti, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Irina Popa. Pompierii au intervenit cu 2 autospeciale de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SMURD. ‘Incendiul se manifesta la doua incaperi si acoperisul cladirii. In interiorul locuintei a fost descoperita o femeie, in varsta de aproximativ 87 de ani, decedata’, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Neamt. Pompierii au stins incendiul…