Neamţ: Bătrân accidentat de un autoturism, pe o trecere de pietoni din Roman Un batran in varsta de 70 de ani a fost accidentat, marti, de un autoturism, pe o trecere de pietoni din municipiul Roman, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. ‘Din primele cercetari efectuate de politisti a rezultat ca, in timp ce un autoturism condus de un barbat in varsta de 51 ani, din Roman, se deplasa pe strada Sucedava, ar fi surprins si accidentat un barbat, in varsta de 70 ani, din Cordun, care s-ar fi aflat angajat in traversarea strazii, prin loc cu marcaj pietonal. In urma evenimentului rutier a rezultat vatamarea corporala a pietonului’, a declarat purtatorul… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

