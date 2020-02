Neamţ: Bărbat recuperat de salvamontişti după ce s-a rătăcit noaptea în zona abruptă a masivului Ceahlău Un barbat care s-a ratacit, in noaptea de sambata spre duminica, in zona de abrupt a masivului Ceahlau, a fost recuperat de salvamontistii de la baza Dochia.



Potrivit salvatorilor, barbatul nu avea lanterna, se afla intr-o zona unde era vizibilitate redusa si putea sa cada in gol, iar vantul sufla cu rafale puternice.



Victima s-a speriat si a sunat la 112 solicitand ajutor, iar in jurul orei 23.00 salvamontistii au declansat actiunea de cautare si salvare a acesteia.



"Chiar daca, in mare, victima avea un echipament care-l proteja termic, conditiile de orientare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

