- UPDATE – ora 16:36 O persoana a decedat, zeci de gospodarii au fost inundate si mai multe drumuri au fost blocate, din cauza viiturilor formate in urma ploilor torentiale din ultimele ore, in judetul Neamt. Barbatul care si-a pierdut viata a fost surprins, astazi, de o viitura in satul Itrinesti, comuna…

- Zeci de gospodarii au fost inundate si un drum national a fost partial blocat de aluviuni, in urma fenomenelor meteorologice produse, marti, in comuna Pipirig, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Prefecturii Neamt, Adrian Nita. Potrivit sursei citate, drumul national DN15B…

- Ploile torentiale au produs efecte, atat in Capitala, cat si in mai multe localitati din judetul Ilfov, pompierii intervenind pentru scoaterea apei din curti, case si gospodarii, au transmis, joi seara, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov. In continuare se intervine…

- Pompierii intervin joi dupa amiaza in comuna Vaideeni unde mai multe sate sunt afectate de inundatii, in conditiile apele paraului Luncavat au iesit din matca in urma precipitatiilor abundente. Primele date centralizate la fata locului arata ca 30 de gospodarii au fost inundate si zece autoturisme…

- Ploile torentiale care au cazut in cursul zilei de sambata au inundat mai multe gospodarii si terenuri agricole din trei comune, potrivit unui bilant provizoriu al Prefecturii Neamt. In comuna Secuieni au fost inundate 50 de hectare de culturi agricole iar 9 kilometri de drumuri comunale au…

- Mai multe gospodarii din localitati ale judetului Mehedinti au fost inundate, marti seara, in urma ploilor abundente, iar pompierii au actionat in noaptea de marti spre miercuri pentru evacuarea apei.