Neamţ: Alţi 22 refugiaţi ucraineni au fost cazaţi la Piatra-Neamţ Alti 22 de refugiati din Ucraina au fost cazati la Piatra-Neamt, in noaptea de duminica spre luni, dupa ce au fost preluati de autoritati din Vama Siret. Prefectul Adrian-Vasile Nita a declarat ca este vorba de 15 adulti si 7 copii care au fost cazati la casutele din Strandul Municipal Piatra-Neamt. Intre timp, majoritatea celor 82 refugiati ucraineni care au fost cazati la Piatra-Neamt in noaptea de sambata spre duminica au plecat din spatiile de cazare catre alte tari din Europa. ‘Doar 4 persoane dintre cele cazate la Piatra-Neamt in prima noapte au mai ramas’, a precizat prefectul Adrian Nita.… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

