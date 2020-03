Consilierii locali pietreni Catalin Misaila si Cristian Tihenea au picat in dizgratia ALDE si le-a fost ridicat sprijinul politic in Biroul Politic Local ALDE Piatra Neamt. Decizia, luata pe motiv de neimplicare in activitatea organizatiei, dar si din cauza unor “derapaje” trebuie validata de Biroul Judetean. “Luind act de neimplicarea efectiva a consilierilor locali Misaila […] Articolul Neamt: ALDE “se leapada” de doi consilieri locali pietreni apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman .