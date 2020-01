Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Fondurilor Europene a demarat procesul de distribuire a pachetelor conținand produse de igiena destinate persoanelor defavorizate, prin proiectul „Acordarea cu produse de igiena in cadrul POAD 2018-2020”.Scopul acestui proiect, a carui valoare este de 141,2 mil. lei alocați prin…

- La Timișoara incepe distribuirea produselor de igiena prin Programul de ajutorare a persoanelor defavorizate. Persoanele care fac parte din aceasta categorie vor primi periuțe și pasta de dinți, detergent, șampon și alte produse de igiena.

- In Slobozia a inceput distribuirea pachetelor cu produse de igiena in cadrul programului pentru ajutorarea persoanelor defavorizate. Pachetele cu produse contin: periuta de dinti, pasta de dinti, sapun lichid, sampon copii, sampon adulti, detergent rufe si sunt distribuite la Cantina Sociala ”Sfantul…

- Procurorii DNA au finalizat recent un dosar de luare de mita trimitind in judecata pe fostul director al Sucursalei Hidrocentrale Bistrita SA Piatra Neamt, Romica Grigoriu, dar si doi oameni de afaceri. Conform procurorilor, circuitul spagii arata astfel: reprezentantii unor firme care aveau lucrari…

- ■ cum e si firesc, cererea de personal scade pe final de an ■ cele mai multe recrutari se fac in zona Piatra Neamt ■ Mediul de afaceri nu mai tureaza motoarele la final de an si pina la jumatatea lunii decembrie se recruteaza numai 513 noi salariati, cam la jumatate fata de cit era […] Articolul Neamt:…

- Persoanele și familiile defavorizate din orașul Panciu vor primi, cu titlu gratuit, produse de igiena din bani europeni. Acordarea acestor ajutoare este prevazuta Hotararea Guvernului nr. 784/2018 pentru stabilirea unor masuri necesare in vederea implementarii Programului Operațional Ajutorarea persoanelor…

- ■ patru tineri cu virste intre 20 si 31 de ani au fost arestati pentru operatiuni ilicite cu droguri ■ din grupul infractional face parte si o femeie ■ stupefiantele erau aduse din strainatate si comercializate inn Piatra Neamt si Bicaz ■ un gram de cannabis sau un comprimat de ecstasy costa 80 de lei…

- Un barbat si patru femei, cu virste cuprinse intre 21 si 78 de ani, din Piatra Neamt, au ajuns luni seara, 18 noiembrie, la spital, fiind suspecte de intoxicatie cu ciuperci, prezentind strari de voma si dureri abdominale. “La locul indicat, pe strada Apusului, au mers la intervenție o ambulanța SMURD…