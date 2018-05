Stiri pe aceeasi tema

- Operațiune de cautare in desfașurare in Parcul Tineretului. Chiar in aceste momente, poliția și pompierii cauta un baiețel de aproximativ zece ani, despre care se crede ca a disparut in parc. In urma cu puțin timp a sosit și barca de la ISU Buzau, fiind demarate operațiuni de cautare pe lac. Singurul…

- Trei turisti din Iasi au disparut de cateva zile in munti dupa ce plecasera intr-o expeditie • Inainte de Paste, familiile celor trei au incercat sa ia legatura cu ei, insa nu au reusit • In tot acest timp, pe Facebook, femeia careia i-au disparut sotul si fiul a facut mai multe postari in care [...]

- Potrivit unui anunt postat, joi, pe pagina de Facebook a MAI, riscul de avalansa vizeaza toate traseele montane care pornesc din Busteni catre crestele Bucegilor. "Va sfatuim sa urcati pe munte doar cu telecabina si sa nu va indepartati din zona Babelor si a Sfinxului", avertizeaza MAI.…

- În perioada 7 martie - 17 aprilie 2018, fanii Republic of Gamers sunt așteptați în Plaza România, la etajul 1, la JOIN THE REPUBLIC - cel mai lung maraton de gaming ROG, derulat în parteneriat cu ASUS. În cadrul evenimentului vor putea fi testate, printre alte device-uri,…

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, participa, in aceste zile, la Viena, la Conferinta Globala ,,Viitorul Urban”, despre care spune ca este ,,cel mai important punct de intalnire din lume al acelor oameni care, prin angajament, inovare si pasiunea de a implementa idei, schimba viitorul oraselor…

- Salvamontistii anunta ca in ultima saptamana au avut peste trei sute de interventii, cifra considerata "ingrijorator de mare". "Avem peste 300 interventii numai in ultima saptamana, numar ingrijorator de mare, ce ne determina sa va sfatuim sa schiati responsabil, cu echipament corespunzator,…

- Un candidat al partidului populist Mișcarea 5 Stele (M5S) la Latina, langa Roma, a ajuns in centrul atenției dupa ce s-a laudat pe o rețea de socializare ca a batut un roman. „E a treia oara cand am lovit un roman”, a spus Emanuele Dessi, care are șanse sa ajunga in Senatul italian, intr-o inregistrare.…

- Meteorologii avertizeaza ca exista un risc de avalanșa ridicat in Munții Fagaraș, dupa ce vineri, in Munții Bucegi, s-a produs o avalașa. O avalansa mare s-a produs vineri, in Muntii Busteni, din cauza topirii zapezii, aceasta declansandu-se la o altitudine de 1.750-2.000 metri, de pe un versant cu…