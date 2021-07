Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, ora 11:40 – Soferita implicata in accidentul de pe DN 12C a decedat, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Irina Popa. ‘Medicul de pe ambulanta de Terapie Intensiva Mobila a declarat decesul femeii in varsta de 56 ani’, a precizat purtatorul de cuvant al ISU Neamt. Victima se afla la…

- O femeie in varsta de 56 ani a fost grav ranita dupa ce autoturismul pe care il conducea a intrat in coliziune, vineri, cu un autocamion, pe DN 12C, in localitatea Tasca din judetul Neamt. Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Irina Popa, a declarat ca victima a fost preluata de un echipaj al Serviciului…

- Un accident rutier a avut loc in Sasarm. O mașina a rupt un stalp de electricitate. O victima a ramas prinsa intre fiarele mașinii. Traficul e blocat. Un apel la 112 anunța un accident rutier in localitatea Sasarm. Se pare ca o mașina a parasit partea carosabila, ajungand intr-un stalp de electricitate.…

- Traficul rutier a fost blocat pe E85 din cauza unui accident care a avut loc in aceasta dimineața intre un microbuz si un autoturism. Accidentul s-a produs in localitatea Botesti. Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Irina Popa, a declarat ca in microbuz se aflau soferul si 4 pasageri. „In urma accidentului…

- Un accident in care au fost implicate doua autoturisme si un autobuz in care se aflau mai multi calatori s-a produs, luni, pe strada Stefan cel Mare din municipiul Roman. Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, sublocotenentul Irina Popa, a declarat ca pana la sosirea fortelor de interventie, calatorii din…

- UPDATE – Grinda limitator de viteza care a cazut de pe un pod feroviar peste un microbuz de transport persoane a fost indepartata de pe carosabil, iar traficul rutier a fost reluat, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, sublocotenentul Irina Popa. ‘Pentru degajarea carosabilului a intervenit…

- Grinda limitator de viteza care a cazut de pe un pod feroviar peste un microbuz de transport persoane a fost indepartata de pe carosabil, iar traficul rutier a fost reluat, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, sublocotenentul Irina Popa. "Pentru degajarea carosabilului a intervenit si un utilaj…

- Conform reprezentantilor ISU si IPJ Neamt, incidentul s-a produs pe drumul national DN 15, in localitatea Tarcau.„Un TIR a agatat un pod de cale ferata, iar bucati din acesta au cazut peste un microbuz de transport persoane. Conducatorul auto este decedat, iar alte trei persoane au fost incarcerate”,…