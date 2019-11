Neamţ: A venit iarna peste noapte ■ peste noapte, am trecut la valori termice negative si a nins ■ doar pe crestele montane sint 3 centimetri de nea, in rest e strat discontinuu ■ la Toaca vintul a batut cu putere si a dus indicele de racire la -23 de grade ■ Iarna din acest sezon a venit mai repede decit […] Articolul Neamt: A venit iarna peste noapte apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat si patru femei, cu virste cuprinse intre 21 si 78 de ani, din Piatra Neamt, au ajuns luni seara, 18 noiembrie, la spital, fiind suspecte de intoxicatie cu ciuperci, prezentind strari de voma si dureri abdominale. “La locul indicat, pe strada Apusului, au mers la intervenție o ambulanța SMURD…

- ■ a venit alocarea pentru ultimele serii din acest an ■ sint bilete care nu au stapin ■ Casa judeteana de Pensii asteapta doritori, dar in anumite conditii ■ Casa Judeteana de Pensii Neamt anunta ca au venit biletele de tratament pentru ultimele doua serii din acest an. „Pentru ultimele doua serii de…

- ■ impactul dintre un VW si un Opel s-a soldat cu decesul a doi barbati din Roman ■ ranit grav a fost si un copil de 13 ani ■ vinovat de comiterea accidentului este un iesean de 33 de ani, stabilindu- se ca avea o alcoolemie in aerul expirat de 0,55 mg/l ■ el a […] Articolul Neamt: Moartea a venit cu…

- Un barbat in virsta de 52 de ani, din Pipirig, care a aruncat cu pietre in geamul unei vecine, a fost bagat o noapte la beci de politisti. “Polițiștii au identificat și reținut un barbat de 52 de ani, care, in seara de 5 octombrie, ar fi distrus fereastra imobilului unei femei din Pipirig. Acesta […]…

- ■ valori cu minus au fost pe Ceahlau, la virful Toaca fiind, in noaptea de 18/19 septembrie, -2,4 grade ■ in restul teritoriului au fost temperaturi sub media perioadei, doua, pina la cel mult 4 grade ■ In acest sezon, toamna si-a intrat in drepturi mai repede decit credeam, iar in zorii zilei de joi,…

- ■ “președintele Consiliului Județean Neamț nu se dezice de comportamentul duplicitar, una spune, alta face” ■ “nu a onorat invitația PNL de a discuta pe marginea proiectului de rectificare bugetara” ■ Liberalii nemteni au formulat un nou atac declarativ la adresa presedintelui Consiliului Judetean Neamt,…

- ■ timp de doua zile, la Castelul Sturdza de la Miclauseni au avut loc manifestari din cadrul celei de-a VI-a editii ■ „Aceasta editie a Calatoriei la 1900 imi place sa o numesc a prieteniei fata de Castelul Sturdza, dar si a prieteniei pe care trebuie sa o avem unii fata de ceilalti“, a declarat […]…

- Un incendiu violent pornit de la niste baloti de paie dar care a cuprins mai multe anexe gospodaresti si fatada unei locuinte, manifestindu-se pe o suprafata de aproximativ 1.000 de metri patrati, a izbucnit joi, 29 august, in satul Borlesti. “Incendiu baloti de paie in sat Borlesti, dupa podul de la…