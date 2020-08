Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din localitatea Razboieni este cercetat de Parchetul de pe langa Judecatoria Tirgu-Neamț, sub aspectul savarșirii infracțiunii de ultraj. “La data de 2 august a.c., politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Urecheni au fost sesizati de catre un barbat de 34 de ani, din Tibucani, cu privire…

- Corpul neinsufletit al unui batrin de 78 de ani a fost scos de pompieri din apele riului Cracau, miercuri, 22 iulie. “In jurul orei 15.55, prin apel la 112 pompierii au fost solicitați sa intervina pentru degajarea unei persoane cazute in riul Cracau, pe raza localitații Danești din comuna Girov. Un…

- Violenta in familie a escaladat in ultima perioada de timp, la finalul saptaminii trecute avind loc doua astfel de infractiuni. Primul dintre incidente a avut loc pe 12 iulie, la Savinesti, o localnica de 52 de ani reclamind faptul ca fiul a distrus mai multe bunuri din locuinta. In urma investigatiilor,…

- Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Dulcesti au reținut pentru 24 de ore un barbat din localitatea Dulcesti, banuit ca ar fi incalcat ordinul de protecție provizoriu. “Din cercetari a reieșit ca, la data de 23 iunie, un barbat de 33 de ani s-ar fi deplasat la locuinta mamei sale unde, pe…

- ■ inculpatul a contestat degeaba pedeapsa la Curtea de Apel Bacau ■ el mai avea la activ si alte pedepse, au fost contopite, astfel ca va sta dupa gratii cinci ani ■ Un barbat de 30 de ani, din Dobreni, va sta dupa gratii in urmatorii 5 ani din cauza unui telefon mobil. A fost […] Articolul Neamt: Un…

- Un conflict izbucnit intre doi vecini din Savinesti, marti, 16 iunie, s-a finalizat cu desfigurarea unui batrin in virsta de 72 de ani si cu retinerea agresorului, un barbat in virsta de 35 de ani. Conform primelor informatii, conflictul a pornit de la motiv banal: batrinul ii certase, in urma cu citeva…

- Politistii nemteni au fost chemati sa aplaneze un conflict de catre un barbat de 34 de ani, din Vrancea, care a reclamat ca un localnic din Stanita i-a distrus parbrizul masinii. Cercetarile au stabilit ca, in seara de 4 iunie, vrincenul i-ar fi oferit nemteanului mai multe alimente in schimbul sumei…