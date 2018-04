Stiri pe aceeasi tema

- Handbalista echipei CSM Bucuresti, Cristina Neagu, a declarat, marti, ca adversara din semifinalele Ligii Campionilor, formatia maghiara Gyori Audi ETO KC, nu mai este "sperietoarea" din sezoanele precedente si ca sansele calificarii in finala sunt egale. "Stim toti cine este Gyor. Actuala…

- Tragerea la sorți i-a scos-o in cale CSM-ului pe Gyor, campioana Europei, cele doua formații urmand sa se dueleze in semifinalele Ligii Campionilor la handbal feminin. Cristina Neagu, jucatoarea campioanei Romaniei, a analizat confruntarea cu formația din Ungaria, fiind de parere ca Gyor nu mai este…

- Jucatoarea echipei CSM Bucuresti, Cristina Neagu, a declarat, marti, ca nu crede ca Gyor este o „sperietoare” si daca formatia sa va prinde o zi buna o poate invinge in semifinalele Ligii Campionilor.„Am inceput pregatirea imediat dupa cel de-al doilea meci cu Metz. Stim toti cine e Gyor,…

- Final Four-ul Ligii Campionilor, la volei feminin, care se va disputa in Sala Polivalenta din Capitala pe 5 și 6 mai, va fi evenimentul anului in sportul romanesc. Cele mai bune echipe ale Europei vin sa se bata pentru cel mai important trofeu intercluburi: Vakifbank Istanbul, Galatasaray Istanbul,…

- CSM București va juca impotriva unguroaicelor de la Gyor, semifinalele Final Four-lui, care se va juca la Budapesta. Cele doua echipe au facut parte din aceeași grupa și și-au imparțit victoriile. E reeditarea finalei din 2016, cand romancele au caștigat dupa aruncarile de la 7 metri. ...

- CSM Bucuresti a facut aseara un pas uriaș spre turneul Final Four al Ligii Campionilor la handbal feminin, gratie victoriei cu 34-21 (19-13), obținute in fata formatiei franceze Metz, in Sala Polivalenta din Capitala, in prima mansa a sferturilor de finala. Campioana Romaniei a facut cel mai bun meci…

- CSM Bucuresti a invins, duminica, in Sala Polivalenta "Ioan Kunst-Ghermanescu" din Capitala, cu scorul de 29-24 (13-12), formatia daneza FC Midtjylland, intr-un meci disputat in grupa principala I a Ligii Campionilor la handbal feminin. Cristina Neagu si Amanda Kurtovic, fiecare cu sase goluri, au fost…

- CSM Bucuresti a învins echipa maghiara Gyori Audi ETO KC, detinatoarea titlului, cu scorul de 28-22 (13-11), vineri, în Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Capitala, în primul meci din grupele principale ale Ligii Campionilor la handbal feminin. AGERPRES…