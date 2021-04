Stiri pe aceeasi tema

- Eliza Buceschi inainte de ”dubla” cu Macedonia de Nord:”Plecam ca favorite, dar trebuie sa demonstram asta” Naționala feminina de handbal poate obține biletele pentru Campionatul Mondial din 2021, programat in decembrie, in Spania, cu o victorie in dubla manșa cu Macedonia de Nord. Romania a fost prezenta…

- Naționala feminina a ratat calificarea la Jocurile Olimpice, dar vrea macar sa nu lipseasca de la turneul mondial din Spania, de la finalul anului. Romania a participat la toate cele 24 ediții de pana acum Romania va intalni Macedonia de Nord in manșa dubla pentru calificarea la Campionatul Mondial…

- Bogdan Stelea, fostul portar al echipei naționale, l-a criticat pe selecționerul Mirel Radoi pentru o declarație facuta de acesta la finalul partidei Romania - Macedonia de Nord 3-2. „Imi pare rau pentru Mutu ca s-a nimerit Euro U21 in aceeași perioada cu meciurile noastre. Oricum, i-am zis ca ar fi…

- Nationala feminina de handbal a facut o prima repriza eroica la Podgorica, in confruntarea cu campioana europeana en-titre. Din pacate, in partea secunda, dupa ce Neagu a fost luata om la om, tricolorele s-au prabusit. Calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo se decide, duminica, in meciul cu Muntenegru.…

- La o saptamana dupa ce handbalul masculin din Romania s-a facut de ras, baietii fiind invinsi, acasa, de Kosovo (25-30), Neagu si colegele ei au sansa calificarii la Jocurile Olimpice de la Tokyo. La Podgorica, soarta tricolorelor se decide in doua zile.