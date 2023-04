Stiri pe aceeasi tema

- Basarab Panduru (52 de ani), fost internațional, l-a laudat pe Gheorghe Hagi (58 de ani), antrenorul celor de la Farul, dupa victoria obținuta de „marinari”, scor 3-2, in fața CS Universitații Craiova, in runda a traia din play-off-ul Superligii. Fostul mijlocaș al Stelei a fost impresionat de schimbarile…

- Antrenorul oltenilor, Eugen Neagoe, a dezvaluit ca Vatajelu n-a mai putut fi convocat la naționala din cauza unei accidentari, chiar inainte ca patronul sau sa se planga ca Universitatea Craiova nu va mai avea jucatori la lot cata vreme selecționer va fi Edi Iordanescu. Mihai Rotaru, patronul Universitații…

- Eugen Neagoe, antrenorul Universitații Craiova, mizeaza in meciul cu FC Voluntari pe un jucator care e in premiera titular la alb-albaștri. E vorba despre mijlocașul defensiv David Sala, in varsta de 18 ani, alesul lui „Geana” pentru inlocuirea absentului Crețu. Sala, un produs al centrului de copii…

- Partida Farul Constanța – Universitatea Craiova s-a incheiat cu victoria gazdelor, scor 2-1. Golurile au fost marcate de Adrian Mazilu (’6) și Ionuț Larie (’34 – penalti), respectiv Dan Nistor (’58). „Noi inventam regulamente“ La finalul intalnirii, antenorul Universitații Craiova, Eugen Neagoe, a admis…

- Finantatorul formatiei FCU Craiova, Adrian Mititelu, este decis sa scoata echipa de pe teren la meciul cu Rapid, de la Bucuresti, daca va avea parte de un tratament rau din partea fanilor. Decizia vine dupa incidentul unic in fotbalul romanesc de la Sfantu Gheorghe, cand partida Sepsi- FCU a fost oprita…

- Universitatea Craiova a reusit sa se impuna in fata echipei AFC Hermannstadt si sa „valideze“ pentru prima data tactica de joc a noului antrenor, Eugen Neagoe. Spunem asta, pentru ca la meciul cu FC Botosani prestatia a fost slaba si echipa nu parea sa fi scapat de vechile metehne. Cu amendamentul ca…

- Eugen Neagoe, antrenorul Universitații Craiova, n-a bifat nicio victorie la debut cu precedentele 6 echipe antrenate, dar la Universitatea beneficiaza de un lot superior calitativ și azi joaca impotriva unui adversar, FC Botoșani, ce se zbate in subsolul clasamentului. FC Botoșani joaca acasa cu CS…