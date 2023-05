Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Crețu (31 de ani) a inscris in Rapid - CSU Craiova 2-3, iar la final a descris sezonul echipei sale drept un „eșec total”. Oltenii nu știu inca daca vor juca in preliminariile Conference League, ei depind de rezultatele din ultima etapa și de deznodamantul Cupei Romaniei. La finalul partidei…

- Africanul Basilio Ndong, absent in precedentele doua etape, din cauza unui hematom, e din nou la dispoziția lui Eugen Neagoe. El ar putea reveni pe un post, fundaș stanga, ce in acest sezon parca a fost blestemat. Cu excepția lui Badelj, soluția de avarie pentru 2 meciuri, toți care au jucat acolo s-au…

- Eugen Neagoe, antrenorul formatiei Universitatea Craiova, a avut reprosuri la adresa arbitrilor dupa meciul incheiat la egalitate duminica, la Cluj, cu echipa CFR, scor 1-1.„Dezamagit de rezultat! Cred ca meritam cele trei puncte. Chiar daca in prima repriza nu am avut ocazii, a fost echilibrata.…

- CFR Cluj a pierdut duelul cu Rapid și are șanse tot mai mici sa caștige titlul, dar Dan Petrescu nu renunța la lupta. Antrenorul ardelenilor a declarat la finalul duelului din Giulești ca va continua sa spere deși echipa lui se afla la cinci puncte de primul loc. „Bursucul” pare decis sa plece din Gruia,…

- Dupa victoria in fața celor de la Rapid, scor 3-1, președintele celor de la CS Universitatea Craiova, Sorin Carțu (67 de ani), a facut calculele pentru noul obiectiv. „Sorinaccio” este de parere ca CSU Craiova se va inscrie in lupta pentru locul secund daca iși va adjudeca partidele cu Sepsi și FCSB.…

- Echipa masculina de baschet SCMU Craiova o va intalni pe CSO Voluntari, in ultimul meci din cadrul Top 10 LNBM . Partida este programata vineri, de la ora 20.00, in Polivalenta din Banie, iar oltenii au nevoie de o victorie pentru a avea un parcurs mai acceptabil in play-off. SCMU Craiova era sigura…

- Universitatea Craiova a incheiat sezonul regular cu o victorie in fața echipei UTA Arad, scor 2-1, dupa un meci frumos, cu multe faze de poarta. La finalul intalnirii, cei doi tehnicieni și-au spus concluziile legate de acest joc consumat vineri seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, din etapa 30 a Superligii.…

- Partida dintre Sepsi OSK și FCU Craiova, suspendata din cauza scandarilor xenofobe ale fanilor echipei din Banie, se va rejuca din minutul 1, in urma deciziei dictate de Comisia de Recurs a FRF. Comisia de Recurs a decis ca partida disputata la Sf. Gheorghe la finalul lunii ianuarie și suspendata de…