- Instanta suprema este asteptata sa pronunte, miercuri, o solutie definitiva in dosarul CET Govora, in care fostul senator Dan Sova este acuzat de trafic de influenta. La ultimul termen, DNA a cerut, pentru Dan Sova, o pedeapsa de noua ani de inchisoare cu executare.

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie vor pronunta pe 26 iunie sentinta definitiva in dosarul in care fosta sefa a DIICOT Alina Bica a fost condamnata in prima instanta pentru favorizarea infractorului. La ultimul termen de judecata, desfasurat marti, un procuror de la…

- Instanta suprema a cerut, marti, informatii de la DNA privind implicarea SRI in dosarul Alinei Bica, in baza primului protocol desecretizat, cel semnat cu Parchetul General. Magistratii au respins cererea avocatilor de a emite o solicitare similara si in baza protocolului SRI-PG-ICCJ.

- Dosarul privind moartea polițistului Bogdan Gigina, în care fostul ministru de Interne Gabriel Oprea este judecat pentru ucidere din culpa, s-a mutat de la instanta suprema la Judecatoria sectorului 1.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, marti, o prima decizie in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual in calitate de ...

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) sunt asteptati sa pronunte miercuri decizia definitiva in dosarul "Gala Bute", in care fostul ministru al Dezvoltarii Elena Udrea, aflata in Costa Rica, a fost condamnata in prima instanta la sase ani de inchisoare.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, joi, in prima instanta, achitarea lui Victor Ponta si a lui Dan Sova in dosarul Turceni-Rovinari. Decizia nu este definitiva si poate fi atacata de DNA.

- Tribunalul Constanta a acordat un nou termen in dosarul in care Dragos Poteleanu, fost director general al Casei Judetene de Asigurari de Sanatate CJAS Constanta, este suspectat de luare de mita. Cauza a fost amanata pentru data de 8 iunie, cand instanta se va pronunta asupra cererilor formulate. De…