- Un accident care cu usurinta putea fi evitat s-a produs marti aproape de Padurea Verde. Neatentia si graba au bagat un șofer in spital. Un barbat in varsta de 32 de ani a condus un autoturism pe strada Avram Imbroane catre Padurea Verde, iar la intersecția cu strada Gheorghe Adam a intrat in coliziune…

- Accident in lanț in aceasta dupa-amiaza, la intersecția strazilor Avram Imbroane și Gheorghe Adam din Timișoara. „Un barbat in varsta de 32 de ani a condus un autoturism pe strada Avram Imbroane catre Padurea Verde, iar la intersecția cu strada Gheorghe Adam a intrat in coliziune cu un autoturism condus…

- O femeie a fost ranita, luni, și a ajuns la spital, in urma unui accident rutier petrecut in orașul Beclean, in care au fost implicate un autocamion și un autoturism. Astazi, polițiștii din Beclean au intervenit la un accident rutier care a avut loc raza orașului Beclean. Din primele date, impactul…

- Un accident in lanț a avut loc in noaptea de marți spre miercuri, in jurul orei 1.20, pe DN 72, la km 74+200, in urma caruia doua persoane au ajuns la spital. Potrivit IPJ Prahova, un autoturism condus de un tanar de 19 ani, in timp ce se deplasa pe DN72, pe sensul de mers Targoviște – Ploiești, ar…

- Vineri, 4 martie 2022, in jurul orei 19.40, polițiștii din Sebeș au intervenit, pe raza localitații Lancram, pentru soluționarea unui accident rutier, soldat cu victime omenești. Din primele cercetari efectuate la locul producerii accidentului a rezultat ca, in dreptul intersecției cu strada Veche,…

- Vineri seara un barbat de 42 ani, din Botoșani, a condus autoutilitara care tracta semiremorca pe DN2K din afara localitații Iaslovaț, avand direcția de deplasare dinspre orașul Milișauți spre Iaslovaț. La un moment dat, acesta a oprit pe partea dreapta a parții carosabile, in spatele sau circuland…

- Doua autoturisme s-au ciocnit pe raza localitații Poiana Stampei la urcare spre Pasul Tihuța, informeaza ISU Suceava. In urma evenimentului un barbat in varsta de 27 de ani a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale. Au intervenit pompierii militari ai Punctului de Lucru Poiana Stampei…

- Un barbat de 71 ani din Dornești conducea autoturismul pe D.N. 17 A, pe raza comunei de domiciliu, moment in care a intrat in coliziune cu un ansamblu de vehicule condus de catre un barbat de 54 ani, din Marginea. In urma impactului, autoturismul condus de barbatul de 71 de ani a fost proiectat intr-un…