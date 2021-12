Stiri pe aceeasi tema

- AER POLAR in Romania: Vreme rece, temperaturi semnificativ scazute și ninsori anunțate in mare parte din țara. Prognoza meteo 25 – 26 noiembrie AER POLAR in Romania: Vreme rece, temperaturi semnificativ scazute și ninsori anunțate in mare parte din țara. Prognoza meteo 25 – 26 noiembrie Meteorologul…

- Medicul Valeriu Gheorghita afirma ca autoritatile nu pot sti cu siguranta care este numarul de certificate false de vaccinare anti-COVID care au fost emise in Romania, insa estimeaza ca numarul acestora este de ordinul catorva mii. Valeriu Gheorghita afirma ca daca oamenii s-ar fi vaccinat, „in loc…

- Mircea Badea a explicat, marți seara, la Antena3, de ce in Romania taxarea bogaților nu ar aduce beneficii pentru stat. "Acuma, daca vorbim strict la nivel principial, ca la nivel concret, pragmatic nu ai cum sa faci asta in Romania, e o prostie taxarea bogaților. De ce? Pentru ca, la ce se…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat luni seara, ca viitorul guvern PSD-PNL va desfiinta cota unica de anul viitor si ca va fi introdusa impozitarea progresiva. „Au mai ramas patru state europene cu cota unica. Categoric ca la anul va trebui luata o decizie privind cota unica. Au mai ramas Romania,…

- Investiții la Direcția Sanitar-Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Maramureș printr-un proiect transfrontalier. Potrivit declarațiilor facute de catre Vasile Pop, directorul executiv adjunct al instituției, alaturi de Romania in acest proiect mai sunt partenere Ucraina, Slovacia și Ungaria.…

- Daca ar fi sa analizam oferta de angajari din Capitala, iata ca aici angajatorii ofera cele mai mari salarii. In medie, un salariu in Capitala este intre 957 și 1387 euro/luna. Și in Cluj se caștiga bine. Daca ar fi sa ne uitam la medii, șa aici exista job-uri care sunt remunerate cu peste 1269 euro/luna. In…

- Cel mai racoritor show al verii, Splash! Vedete la apa ajunge in acest weekend la finalul sezonului. Sambata acesta, de la 20:00, la Antena 1, o ultima serie de artisti si sportivi curajosi isi va testa limitele. Dupa ce in prealabil acestia si-au pregatit prestatiile alaturi de unii dintre cei mai…

- Maria Buza este concurenta la „Splash! Vedete la apa” și inainte de a sari in apa, vedeta a transmis un mesaj emoționant pentru fiul ei. Actrița a declarat cu lacrimi in ochi cat de mult iși iubește baiatul, insa din pacate, viața i-a ținut departe, iar acesta a fost mai mult in grija altor persoane.…